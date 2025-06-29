Iğdır'da Darp Olayı: Eski Eşin Kıskançlığına Kurban Gitti

Iğdır'da Darp Olayı: Eski Eşin Kıskançlığına Kurban Gitti
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Iğdır'da sokakta ağır şekilde darp edilen Ahmet Sağınç, saldırının eski eşinin amcaoğlu Osman Yüce tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Sağınç'ın vücudunda birçok kırık olduğu belirlendi.

Iğdır'da iki gün önce gece saat 02.00 sularında meydana gelen darp olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sokak ortasında ağır şekilde darp edilmiş halde bulunan Ahmet Sağınç, hastanede tedavi altına alındıktan sonra İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu.

Iğdır'da gece saatlerinde sokakta yürüyen birkaç genç, yol ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Yanında bisikletiyle yerde yatan şahsın sarhoşluk nedeniyle bayıldığını düşünen gençler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Ahmet Sağınç olduğunu belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sağınç'ın yapılan kontrollerinde birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak ciddi darp izleri taşıyan Sağınç, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Ahmet Sağınç, saldırının eski eşinin amcaoğlu ve aynı zamanda eşi olan Osman Yüce tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Sağınç konuşmasında; "Gece işten çıkarken yolumu kestiler bir anda. Biri bir motorla önümü keserek diğeri de arkadan inerken çubuklarla arkadan dizime vurdu. Ben yere düştüm. Düşmekten dolayı biri beni tuttu diğer kişi de sopa ile bana vurmaya başladı. Vurmasıyla kendimi ayakta tutamadım. Hep yerde kaldım. Yere düşerken de vurmaya devam ettiler. O esnada iki kişi geldi bunlara seslendi. Bunlar o esnada kaçtı" dedi. Saldıranlardan birinin eski eşinin amca oğlu ve aynı zamanda eşi olan Osman Yüce olduğunu söyleyen Sağınç; "Saldıranlardan biri eski eşimin amca oğlu ve eşi Osman Yüce, diğeri iki kişi ise yüzü maskeli olduğu için seçemedim. Sekiz yıl önce boşandım, bunu da kıskandıkları için yaptığını düşünüyorum. Beni bu hale koyanların cezalandırılmasını istiyorum. Vücudumda kırıklar var, koluma platin takıldı. Gözüm şişkin, burnum kırık. Beynimde sıkıntı var şu anda konuşamıyorum düzgün. Dişlerim kırık. Ayaklarım kırık. Adamın niyeti beni öldürmekti" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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