Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 'Turuncu' ve 'gri' kategorideki 2 terörist artık sarı torbada

Mardin Nusaybin'de sözde Ömeryan bölgesinde gerçekleştirilen ve Şehit Mehmet Gündüz'ün adının verildiği operasyonda 1'i turuncu 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ÖLDÜRÜLEN İKİ TERÖRİST DE LİSTEDEYDİ

Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde turuncu kategoride bulunan "Nurhak Derik Gap" kod adlı Ramazan Temel, diğerinin de gri kategoride bulunan "Yılmaz" kod adlı Bilal Şahin olduğu belirtildi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Teröristlerin 28 Nisan 2023'te Jandarma Asb. Üçvş. Mehmet Gündüz'ü Nusaybin'de şehit ettikleri öğrenildi. Yerlikaya, iki teröristin ayrıca 2 vatandaşın şehit edilmesi, bir jandarmanın ve bir vatandaşın yaralanması eylemlerine katıldığını da belirtti.