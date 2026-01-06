Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 7 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar'da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

