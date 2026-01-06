Haberler

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 7 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar'da, Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik, AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabanca kullanılarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartıştığı kayınbiraderini acımadan vurdu

Tartıştığı kayınbiraderini acımadan vurdu
Kim Milyoner Olmak ister'e damga vuran 300 bin lira değerindeki soru! Şıklara dikkat

300 bin lira değerindeki Beşiktaş sorusu
7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak

7 kez sınavdan kalınca kriz geçirdi! Suçlamaları ortalığı karıştıracak
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın radarındaki Grönland'a çağrı
Tartıştığı kayınbiraderini acımadan vurdu

Tartıştığı kayınbiraderini acımadan vurdu
Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti

Mescitte uyurken duydu, ayağa kalkıp tek başına saygı duruşuna geçti
Film sahnelerini aratmayan soygunda 22 milyon TL'lik vurgun 3 dakika sürdü

Film sahnesi gibi kuyumcu soygunu: Milyonlar 3 dakikada çalındı