İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi, "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi, "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi, "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında Emniyet'teki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa