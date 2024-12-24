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Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız

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Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, İsrail'e yönelik son füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız" dedi. İsrail hükümetine seslenen Al-Asad, "Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek" ifadelerini kullandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail'e yönelik son füze saldırısını doğruladı. Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının başarıya ulaştığını iddia ederek, "Hedef vurulduktan sonra sirenlerin çalması anlamsızdır" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA REST

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve politikalarını eleştiren Al-Asad, "Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek" dedi. İsrail'i hedef almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al-Asad, "Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız" ifadelerini kullandı.

YEMEN'DEN İSRAİL'E FÜZE FIRLATILMIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamıştı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.

Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Alem erkek görsün

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Haber YorumlarıMurat Genc:

Helal olsun valla. israile kafa tutan yürekli tek ülke

Yorum Beğen56
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Haber Yorumlarıhalil ibrahim demirtaş:

İran tine dağı taşı vurmuş

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Haber YorumlarıFuat Gençoğlu:

Bunlarda hep ayrı ayrı zamanlarda aynı söylemler.. iran İsrail kankalığı aşırı belli etmeye başladılar

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Haber YorumlarıEmrah Doğan:

AYY ERKEK YAAA

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Haber Yorumlarıokan:

İsrail vuruncada kaçacak delik arıyorlar. olan sivil halka oluyor. gücün yoksa otur yerine.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İsrail her gün bir şeyini, bir gün her şeyini kaybedecek. Toprakları da dahil.

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