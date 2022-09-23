Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hurdacıda yangın tüpü patladı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Hurdacıda yangın tüpü patladı: 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, hurdacıda yangın tüpünün balyozla ezilmek istenmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, hurdacıda yangın tüpünün balyozla ezilmek istenmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Turhal Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıda meydana geldi. Eski bir yangın tüpü balyozla ezilmek istenirken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile yangın tüpünün kopan vanası A.G.'nin (49) bacağına çarptı. Diz altından yaralanan A.G. ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi. A.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turhal Tokat 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title