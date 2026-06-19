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HSK müfettişini bıçaklayarak yaralayan sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan yemekhane personeli Berat Çingay, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralamaktan tutuklu yargılanan yemekhane personeli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Berat Çingay ile avukatlar katıldı. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Çingay, "İddianamede bıçağın tamamı boynuna gelmiş denmektedir. Ben ilk verdiğim ifadede söylediğim gibi bıçağı ilk sırtına vurdum, bu adli tıp raporunda da var. Benim amacım öldürmek değildir. Öldürmek olsa bıçağı şah damarına vururdum. 21 aydır tutukluyum" diyerek beraatını talep etti.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık Çingay'a 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası ve 'hakaret' suçundan 42 bin 500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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