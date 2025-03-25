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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 18 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan T.K., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 18 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.K., isimli şahsın 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan' 18 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheliyi Çayırbağ beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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