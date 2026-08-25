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Kayseri'de 33 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Yakalandı

Kayseri'de 33 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Yakalandı
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Kayseri'de hırsızlık suçundan 33 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I. (36), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet, huzuru bozanlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında 'Hırsızlık' suçundan 33 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I. (36) saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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