Haberler

Hırsızlık girişimi kamerada: Biri kilitli kapıyı açmaya, diğeri paspası alıp kaçmaya çalıştı

Hırsızlık girişimi kamerada: Biri kilitli kapıyı açmaya, diğeri paspası alıp kaçmaya çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin yerinin önüne gelen kadın ve erkek şüpheli, iş yerine girmeye çalıştıktan sonra kapı önündeki paspası çalmak istedi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin yerinin önüne gelen kadın ve erkek şüpheli, iş yerine girmeye çalıştıktan sonra kapı önündeki paspası çalmak istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, komşuların fark edip seslenmesi üzerine şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Yazlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen kadın ve erkek iki şüpheli bir süre çevreyi kontrol etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde erkek şüphelinin iş yerinin kapısına yönelerek bir süre kapıyla uğraştığı, kadın şüphelinin ise yan tarafta bulunan paspası aldığı görüldü. Bu sırada durumu fark eden çevredeki vatandaşların şüphelilere seslenmesi üzerine erkek şahıs iş yerinin açılış ve kapanış saatlerine baktığını öne sürerken, kadın aldığı paspası bırakarak olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibi yaşananları anlattı

Yaşananları sabah iş yerine geldiğinde öğrendiğini belirten iş yeri sahibi Aynur Korkmaz, "Akşam saat 20.30-21.00 gibi dükkandan çıktım. Sabah iş yerime geldiğimde üst kattaki komşum bana gece bir olay yaşandığını söyledi ve güvenlik kamerası kayıtlarına bakmamı istedi. Görüntülerde iki kişinin karşı taraftan geldiklerini, daha sonra geri dönerek iş yerimin önüne geldiklerini gördük. Erkek şahıs kapının önünde bir şeyler yapmaya çalışıyor, kadın ise yan taraftaki paspası alıyor. O sırada komşularım fark edip seslenince erkek, dükkanın açılış ve kapanış saatlerine baktığını söylüyor. Kadın ise aldığı paspası bırakıp kaçıyor" dedi.

"Mahalleli esnafı tanıyor ve her zaman destek oluyor"

Çocuklarıyla birlikte yalnız yaşadığını ifade eden Korkmaz, komşularının kendisini tedirgin etmemek için durumu sabah anlattıklarını belirterek, "Mahalleli esnafı tanıyor ve her zaman destek oluyor. Benim burada kimseyle bir sorunum yok. Komşularım da bizleri koruyup kolluyor. Allah hepsinden razı olsun. Aynı durumun tekrar yaşanmaması için güvenlik kamerası görüntülerini polis ekiplerine teslim edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Özgür Özel 'A Takımı'nı belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı

Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor