Hırsızları suçüstü yakalayan emniyet mensupları ödüllendirildi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde motosiklet çalmaya çalışan hırsızları suçüstü yakalayan bekçiler, sorumlu komiser ve Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel tarafından tebrik edildi.

14 Şubat saat 00.30 sıralarında, Gıda Çarşısı'nda bulunan bir sokakta, Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Gıda Çarşısı sokaklarında devriye attığı esnada 2 şüphelinin motosikletin direksiyon kilidini kırıp sürüklediğini fark etti. Bu esnada şüphelileri yakalamak için o noktaya doğru giden bekçileri gören şüpheliler kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından hırsızları yakalayan bekçiler, G.G. ve K.Y. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ödüllendirildiler

Güvenlik kameralarına yansıyan ve haber bültenlerine de konu olan olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, başarılı çalışmalarından dolayı emniyet mensuplarını tebrik etti. Hırsızları suçüstü yakalayan bekçiler, sorumlu komiser ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel tarafından hediye ve plaket ile ödüllendirildi.