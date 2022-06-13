- Hırsızı bacağındaki dövme yakalattı, hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de bir rezidanstan İran uyruklu bir işadamına ait 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsızı, bacağında bulunan dövme yakalattı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 Haziran günü Kağıthane'de bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir rezidansı gözüne kestiren hırsızlar harekete geçerek güvenlik görevlisini oylamaya başladı. Bu sırada elini kolunu sallayarak binaya giriş yapan kadın hırsız, İran uyruklu iş adamı Muhammed H.F. isimli şahsa ait eve girdi. Bir süre evde arama yapan kadın hırsız, evden toplamda 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalarak kaçtı.

Bacağındaki dövme hırsızı yakalattı

Evine gelen Muhammed H.F. evinin soyulduğunu anlayınca durumu polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipler rezidansın güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemede polis ekipleri kadın hırsızın bacağındaki dövmeden yola çıktı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde kadın hırsızın emniyette 22 adet suç kaydı ulunan H.M. ile H.A. isimli şahsılar olduğunu tespit etti.

Hırsızlık anı kamerada

Ekiplerin yaptığı çalışmaların neticesinde hırsızlar H.M. ve H.A. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin rezidansa gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı, daha sonra ise kadının içeriye giriş yaptığı, sonrasında ise kadının yine buradan elinde eşyalarla buradan çıktığı görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa