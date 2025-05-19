Hindistan'da Youtuber Casusluk Gerekçesiyle Gözaltına Alındı

Hindistan'da Youtuber Casusluk Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
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Hindistan, seyahat videoları çeken Youtuber Jyoti Malhotra'yı Pakistan'a casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Polis, Malhotra'nın Pahalgam saldırısıyla olan bağlantısını ve seyahatlerini nasıl finanse ettiğini araştırıyor.

Hindistan'da bir seyahat videoları çeken youtuber Jyoti Malhotra Pakistan'a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis, Malhotra'nın 26 sivilin hayatını kaybettiği ve iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan Pahalgam saldırısıyla bir bağlantısının bulunup bulunmadığını soruşturuyor.

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Cemmu Keşmir'deki saldırının ardından patlak veren gerilim devam ediyor. Hindistan polisinin, bir youtuber Jyoti Malhotra'yı Pakistan'a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına almasının ardından gözler bir kez daha Hindistan ve Pakistan'a çevrildi. Pakistan'ı sık sık, son olarak da Mart ayında ziyaret ettiği ifade edilen Hindistan'ın Haryana eyaletinde yaşayan Malhotra'nın Mayıs ayının başlarında Hindistan'dan sınır dışı edilen bir Pakistan Yüksek Komisyonu yetkilisiyle temas halinde olduğu ifade edildi. Malhotra'nın babası ise kızı hakkındaki iddiaları reddederek kızının gerekli izinleri aldıktan sonra Pakistan'a gittiğini söyledi.

Hindistan polisi, Youtube hesabında 377 bin takipçisi bulunan Malhotra'nın Bangladeş, Çin, Tayland, BAE ve Endonezya ziyaretlerini nasıl finanse ettiğini araştıran Hindistan polisi Malhotra'nın söz konusu seyahatlerini bilinen gelir kaynağıyla yapmasının mümkün olmadığını savunuyor.

Pahalgam saldırısıyla bağlantısı araştırılıyor

Polis, Malhotra'nın Pakistan istihbarat görevlileri iletişimde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşı ile sürekli irtibat halinde olduğunu iddia ediyor. Polis ayrıca Malhotra'nın, 26 sivilin hayatını kaybettiği ve iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan Pahalgam saldırısıyla bir bağlantısının bulunup bulunmadığını soruşturuyor. Haryana Emniyet Müdürlüğü'nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra'nın diğer YouTube influencer'ları ile temas içinde olduğunu, sponsorlu seyahatlerle Pakistan'a gittiğini söyledi.

Malhotra'nın gözaltına alınması polisin youtuberın irttibatta olduğunu söylediği Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim'den 13 Mayıs'ta ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından geldi.

Öte yandan, Pakistan, İslamabad'daki bir Hindistan büyükelçiliği çalışanından ayrıcalıklı statüsüyle "bağdaşmayan" faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ülkeyi terk etmesini istedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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