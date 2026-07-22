Hindistan'da tünel patlamasında can kaybı 12'ye yükseldi

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik santrali projesi kapsamında yapımı süren tünelde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik santrali projesi kapsamında yapımı süren tünelde dün meydana gelen patlamada can kaybı arttı. Yetkililer, tünelin bir bölümünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Tünelde mahsur kaldığı bildirilen 13 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ulusal Hidroelektrik Enerji Şirketi'nden (NHPC) yapılan açıklamaya göre; olay, "kayaların içinde sıkışmış olduğu düşünülen metan gazının aniden açığa çıkması sonucu yoğun duman ve zehirli gazların oluşmasına neden olan bir patlama meydana gelmesiyle" yaşandı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ise patlamanın tünelin yaklaşık 1,5 kilometre içinde meydana geldiğini bildirdi.

Eyalet Başbakanı Prem Singh Tamang, "Tam olarak ne olduğunu ve nasıl olduğunu öğrenmek için bir uzman ekibi görevlendirdik" açıklamasını yaptı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı