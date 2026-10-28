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Hindistan'da Arnab Kasırgası Andhra Pradesh'te 3 kişinin ölümüne yol açtı

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Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası Andhra Pradesh'te 3 kişinin ölümüne neden oldu. NDRF yetkilisi Narendra Singh Bundela en fazla etkilenen bölgenin Andhra Pradesh olduğunu söyledi; yetkililere göre ölenlerden 2'si elektrik akımına kapıldı ve onlarca ev hasar gördü.

Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası nedeniyle Andhra Pradesh eyaletinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası nedeniyle can kaybı meydana geldi. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) üst düzey yetkilisi Narendra Singh Bundela basına yaptığı açıklamada, en fazla etkilenen bölgenin Andhra Pradesh olduğunu ve burada 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililer, hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin elektrik akımına kapılması sonucu öldüğünü belirtti.

Andhra Pradesh'te kasırga nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi, onlarca ev hasar gördü. Çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi. Kasırganın etkileriyle mücadele etmek amacıyla Hindistan'ın doğu kıyısı boyunca uzanan bölgelere yaklaşık 40 NDRF ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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