Haberler

D-100 kara yolundaki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

D-100 kara yolundaki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücünün hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, iki gün önce D-100 kara yolunda meydana geldi. Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile Aytekin İlmek kontrolündeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Aytekin İlmek (34), K.P. (22) ve M.K.İ. (25) hastaneye kaldırıldı. Aytekin İlmek de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olan İlmek'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hendek'in Dikmen Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.