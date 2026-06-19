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İstanbul Havalimanı'nda hanutçulara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Havalimanı'nda yolculara taşımacılık hizmeti bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Havalimanı'nda yolculara taşımacılık hizmeti bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde İstanbul Havalimanı'nda hanutçulara yönelik 16 Haziran'da operasyon yapılmıştı. Daha önce haklarında idari işlem uygulanmasına rağmen hanutçuluk faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 21 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltındaki 21 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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