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Hatay Samandağ'da otomobil yola çıkan angusa çarptı, sürücü yaralandı

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Hatay Samandağ'da otomobil yola çıkan angusa çarptı, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola çıkan angusa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan büyükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edilirken, olay yerinde emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola çıkan angusa çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan büyükbaş hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaza, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Yola çıkan angusa çarpan otomobilde hasar oluşurken sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüye müdahale ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sırasında yaralanan büyükbaş hayvanlar da ekiplerin çalışmasının ardından sahiplerine teslim edildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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