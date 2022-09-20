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Hatay haberleri... Hatay'da 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay haberlerine göre Hatay'da 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildiHATAY Hatay'ın Defne ilçesinde 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Hatay'da 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi

HATAY Hatay'ın Defne ilçesinde 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisini aldı. Büyükçat Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidon, damacana ve şişeler içerisinde toplam 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.G. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - 3. Sayfa

Hisarcık Defne Hatay 3. Sayfa Haberler

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