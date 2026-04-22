Alevlere teslim olan konteyner ve minibüs kullanılmaz hale geldi

Hatay'da şantiye alanında alevlere teslim olan konteyner ve minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Belen ilçesi Şekere Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangında minibüs ve konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY

