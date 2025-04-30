Hatay'da Yumruklu ve Keserli Kavga: 2 Yaralı

Hatay'da iki grup arasında yaşanan yumruklu ve keserli kavga kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen grup ile diğer grubun arasındaki kavgada yumruklar havada uçuşurken, şahıslar birbirine keserle de saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada 2 kişi hafif yaralandı. - HATAY