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Hatay'da Yumruklu ve Keserli Kavga: 2 Yaralı

Hatay'da Yumruklu ve Keserli Kavga: 2 Yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, yumrukların ve keserlerin havada uçuşmasına sebep oldu. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, iki kişi hafif yaralandı.

Hatay'da iki grup arasında yaşanan yumruklu ve keserli kavga kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen grup ile diğer grubun arasındaki kavgada yumruklar havada uçuşurken, şahıslar birbirine keserle de saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgada 2 kişi hafif yaralandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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