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Hatay'da Yılan Panik Yaratmadı, İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı

Hatay'da Yılan Panik Yaratmadı, İtfaiye Ekipleri Tarafından Yakalandı
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Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından yakalandı ve güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesine yılan girdi. Evin bahçesinde yılanı gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, özel eldivenle yılanı yakaladı. Yılan, insan yaşantısının uzak bir noktaya itfaiye ekipleri tarafından bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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