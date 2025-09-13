Haberler

Hatay'da Yıkım Anında İş Makinesi Son Anda Kurtuldu

Hatay'da Yıkım Anında İş Makinesi Son Anda Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne ilçesinde bir 6 katlı binanın yıkımı sırasında iş makinesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulması anları kameraya yansıdı. Yıkım işlemi sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı ve sürecin mahkeme onayı sonrası gerçekleştirildiği belirtildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın yıkımının gerçekleştiği esnada iş makinesinin, yıktığı binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binalar yıkılmaya devam ediyor. Depremin vurduğu Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın kontrollü olarak yıkan iş makinesinin, binanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Görüntülerde; iş makinesinin son darbesiyle yıkılan 6 katlı binanın altından kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. 6 katlı binanın kontrollü yıkılma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın mimarı Ergin Ataman, ağlamamak için kendini zor tuttu

Canlı yayına damga vuran an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.