Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda; 6,56 gram sentetik kannabinoid, 0,44 gram metamfetamin, 8,84 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 23 adet sentetik ecza, 3,5 adet ecstasy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY