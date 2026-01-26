Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik kannabinoid ve ecstasy haplar da bulunuyor.

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik Dörtyol, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda; 6,56 gram sentetik kannabinoid, 0,44 gram metamfetamin, 8,84 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 23 adet sentetik ecza, 3,5 adet ecstasy hap ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

