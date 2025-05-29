Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et İmha Edildi

Hatay'da Uygunsuz Şartlarda Taşınan 34 Kilogram Et İmha Edildi
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Hatay'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda taşınan 34 kilogram eti imha etti. İlgili şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

Hatay'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde uygunsuz şartlarda taşındığı tespit edilen 34 kilogram et imha edildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve salgınlarının önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kontroller yapıldı. Yapılan yol kontrolleri esnasında; uygun şartlar altında taşınmayan ve hayvansal ürünlerin sevki esnasında bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan bir araçta ele 34 kilogram et imha edildi. İlgili şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; tüm ilçelerde insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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