Antakya'da trafik kazası: 1 yaralı
Antakya'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine hemen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı