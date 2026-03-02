Haberler

Antakya'da trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
Antakya'da hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine hemen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

