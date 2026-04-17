Hatay'da jandarma ekiplerinden hırsızlara yönelik operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, hırsızlık yapan 5 şüpheliyi tutukladı. Operasyon, çalınan teknolojik ürünlerin tespiti üzerine gerçekleştirildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekiplerinin teknoloji hırsızlara yönelik yaptığı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'nde 15 Nisan tarihinde hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. Ş.V. isme ait olan iş yerinde yapılan hırsızlık olayında; 2 adet bilgisayar kasası, 2 adet bilgisayar monitörü, 2 adet güvenlik kamerası, 1 adet CNS ısı makinesi, 42 metre enerji nakil kablosu ve 50 metre antikron kablo çalındı. Ekiplerin kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda; Y.Ü., M.B.A., M.A.B., R.A. ve M.Ç isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
500

Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Kıskançlık cinneti! Hareketi görünce tencere kapağıyla fena dövdü
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı