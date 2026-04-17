Hatay'da jandarma ekiplerinden hırsızlara yönelik operasyon: 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde jandarma ekiplerinin teknoloji hırsızlara yönelik yaptığı operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehrin huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesi Özsoğuksu Mahallesi'nde 15 Nisan tarihinde hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. Ş.V. isme ait olan iş yerinde yapılan hırsızlık olayında; 2 adet bilgisayar kasası, 2 adet bilgisayar monitörü, 2 adet güvenlik kamerası, 1 adet CNS ısı makinesi, 42 metre enerji nakil kablosu ve 50 metre antikron kablo çalındı. Ekiplerin kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda; Y.Ü., M.B.A., M.A.B., R.A. ve M.Ç isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - HATAY

