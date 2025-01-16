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Hatay'da Taziye Çadırına Saldırı: 3 Kişi Yakalandı

Hatay'da Taziye Çadırına Saldırı: 3 Kişi Yakalandı
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Reyhanlı'da bir taziye çadırına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, tutuklanan bir şahıs cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı taziye çadırı saldırısıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle gelen 2 şahıs taziye çadırına ateş açmış ve 2 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri; olay esnasında motosikleti kullanan şahsın O.A., taziye çadırına ateş eden kişinin İ.Y. olduğunu tespit etti. Olayı tasarlayarak azmettirici olan şahsın M.S., olay sonrası İ.Y. ve O.A.'nın saklanmasına yardım eden kişinin ise C.H.A. olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili O.A ve C.H.A. yakalanırken, C.H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca M.S. ile İ.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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