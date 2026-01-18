Hatay'da otomobil alevlere teslim oldu
Reyhanlı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yok, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
