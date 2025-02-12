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Hatay'da Şantiye Alanında Yangın: Konteyner Yatakhane Kullanılmaz Hale Geldi

Hatay'da Şantiye Alanında Yangın: Konteyner Yatakhane Kullanılmaz Hale Geldi
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Dörtyol ilçesinde bir şantiye alanında çıkan yangında işçilerin kaldığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da alevlere teslim olan şantiye alanındaki konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki şantiye alanında yaşandı. İşçilerin yaşadığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında kullanılmaz hale gelen konteyner yatakhane görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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