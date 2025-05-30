Hatay'da Saman Yüklü Traktörün Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Saman Yüklü Traktörün Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kontrolden çıkan saman yüklü bir traktör devrildi. Traktörde bulunan Hasan Yıldırım, römorkun altında kalarak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatay'da kontrolden çıkarak devrilen saman yüklü traktörün römorkunun altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen saman yüklü traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktörde yolculuk yapan Hasan Yıldırım, römorkun altında kalarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların müdahalesiyle Hasan Yıldırım kurtarıldı. Olay yerindeki vatandaşların müdahalesiyle yaralı şahıs hastaneye sevk edildi. Yıldırım, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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