Hatay'da prefabrik iş yeri alev alev yandı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde prefabrik iş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere yangın; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir prefabrik iş yerinde meydana geldi. Prefabrik iş yerinin alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yerinin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında küle dönen iş yerinde kimsenin olmamasıysa can kaybını önledi.