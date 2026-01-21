Haberler

Aydınlatma direğine çarpan Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı

Aydınlatma direğine çarpan Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan müdahalelerle yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan Tofaş marka otomobil, aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. İki aracın karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 31 ARA 256 plakalı Toyota marka otomobil, 31 RG 063 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğine çarpan Tofaş araç ikiye ayrıldı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

Avrupa'dan Trump'a ilk tehdit geldi: Vurmaktan kaçınmayız
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi