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Hatay'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

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Hatay'ın Antakya-İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya- İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat marka Egea model 31 AEG 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada şoför ve araç içerisindeki 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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