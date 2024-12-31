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Hatay'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Çatı Katını Kullanılamaz Hale Getirdi

Hatay'da Müstakil Evde Çıkan Yangın Çatı Katını Kullanılamaz Hale Getirdi
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Belen ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, çatı katının kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Hatay'da alevlere teslim olan müstakil evin çatkı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Belen ilçesi Derebahçe Mahallesi Caddesi'nde bulunan müstakil bir evde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, diğer meskenlere sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınanak söndürüldü. Yangında evin çatı katı kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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