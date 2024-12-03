Hatay'da Motosiklet ve Servis Midibüsü Çarpıştı: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'da meydana gelen kazada, 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yunus Kara, servis midibüsü ile çarpışarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Servis midibüsü ile motosiklet böyle çarpıştı: 24 yaşındaki sürücüsü öldü
HATAY - Hatay'da servis midibüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada 24 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü anlar kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 24 yaşındaki Yunus Kara'nın kullandığı motosiklet, servis midibüsüyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi morga kaldırıldı.