Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Hatay'da Motosiklet ve Servis Midibüsü Çarpıştı: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da meydana gelen kazada, 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yunus Kara, servis midibüsü ile çarpışarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Servis midibüsü ile motosiklet böyle çarpıştı: 24 yaşındaki sürücüsü öldü

HATAY - Hatay'da servis midibüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada 24 yaşındaki motosiklet sürücüsünün öldüğü anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan 24 yaşındaki Yunus Kara'nın kullandığı motosiklet, servis midibüsüyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Hatay'da Motosiklet ve Servis Midibüsü Çarpıştı: 24 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
img

Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
img

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı
img

Yemek kartı ücretleri değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.