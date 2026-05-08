Motosikletteki 2 kişinin yere savrulduğu anlar kamerada
Hatay'da bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yere savrulurken, hafif yaralarla kurtuldular. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi kent merkezinden meydana geldi. Trafikte seyreden motosiklet, yaya geçidine geldiği esnada sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Devrilmeyle birlikte motosiklette bulunan 2 kişi zemine savruldu. Yere savrulan motosikletteki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün sorunsuz ilerlediği esnada aniden direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle motosikletin devrildiği ve 2 kişinin yere savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Kazadan hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY