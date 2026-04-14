İskenderun'da motosiklet hırsızlığına yönelik denetim

Hatay'da polis ekipleri tarafından İskenderun'da motosiklet hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen denetimde tamir atölyeleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yaşana bilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 13 Mayıs tarihinde motosiklet tamiri yapan ve parça alım-satımı gerçekleştiren 5 işyeri denetlendi. Denetimlerde 17 şahsın sorgusu yapılırken, 2 işyerinin işyeri açma ruhsatının, 1 işyerinin ise vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda 2 farklı şahıstan toplam 5 gram metanfetamin ele geçirilirken, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı. - HATAY

