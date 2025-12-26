Hatay'da hırsızlık ve kasten yaralama şüphelileri yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve kasten yaralama olayının şüpheli failleri yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Kocatepe Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama ve Meydan Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak aranan H.K. ile S.H.S. adli 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen H.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. S.H.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY