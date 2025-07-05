Hatay'da Masaj ve SPA Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Çalışan Deport Edildi

Hatay'da Masaj ve SPA Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Çalışan Deport Edildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan denetimlerde, 6 yabancı uyruklu kadının kaçak olarak çalıştığı tespit edildi. Çalışma izinleri olmadan çalışan bu kadınlar, deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 6 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 6 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve çalışma izinlerinin olmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıslar, deport edilmek üzere Hatay Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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