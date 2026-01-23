Haberler

Lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Hatay'da alevlere teslim olan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. Alevlere teslim olan lastik deposunun yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de yönlendirilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalelerinin ardından kontrol altına alınırken depoda maddi hasar oluştu.

"Yangın bize gelecek diye korktuk, dışarıya kendimizi zor attık"

Yangının çıktığı deponun yakınındaki evde yaşayan Fatma Arslan, depoda çıkan yangın sonrasında korkup kendilerini dışarıya attıklarını ifade ederek, "Telefon geldi, dışarı çıkın dediler. Yangın var dediler. Yangın bize gelecek diye korktuk, dışarıya kendimizi zor attık. İtfaiye ekiplerini aradık. Ev yanacak diye çok korktum. Evim depoya çok yakındı" ifadelerini kullandı. - HATAY

