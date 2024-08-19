Hatay'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Bilmez Sokak'ta kuyuya düşen yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süren çalışmasıyla köpek kurtarıldı. Yavru köpek, anne köpekle beraber doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY