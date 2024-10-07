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Hatay'da Kolunda Yanık Olan Kadının Bilezikleri Kesilerek Çıkarıldı

Hatay'da Kolunda Yanık Olan Kadının Bilezikleri Kesilerek Çıkarıldı
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Yayladağı'nda kolu yanan bir kadın, hastaneye kaldırıldı. Yanık tedavisi için kolundaki bileziklerin çıkarılması gerekti. İtfaiye ekipleri bilezikleri keserek müdahale etti.

Hatay'da kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkarıldı.

Yayladağı ilçesinde kolu yanan vatandaş, soluğu hastanede aldı. Yanığın tedavisi için kadının kolundaki bileziklerin çıkarılması gerekince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hastaneye giden itfaiye ekipleri bilezikleri keserek çıkarttı. Bilezik çıkarma işleminin ardından tedavi gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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