Amanoslar beyaza büründü

Amanoslar beyaza büründü
Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda Hatay'da etkili olan yağmur ve kar yağışı, Amanos dağ eteklerini beyaza döndürdü. Soğuk hava kent merkezinde de hissedilmeye başlandı.

Hatay'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışla Amanos dağı etekleri beyaza büründü.

Meteorolojinin kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kent merkezinde yağmur etkisini hissettirdi. Kente yakın noktada Amanos dağı eteklerindeyse kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte dağ yamaçları beyaza bürünürken kentte soğuk hava kendini gösterdi. - HATAY

