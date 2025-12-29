Amanoslar beyaza büründü
Meteorolojinin kuvvetli fırtına ve yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kent merkezinde yağmur etkisini hissettirdi. Kente yakın noktada Amanos dağı eteklerindeyse kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte dağ yamaçları beyaza bürünürken kentte soğuk hava kendini gösterdi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa