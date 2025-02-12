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Hatay'da İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhane Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhane Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. İşçilerin yaşadığı prefabrik yatakhane alevlere teslim oldu. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri ve iş makineleri alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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