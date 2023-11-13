Hatay'da Hırsızlık Olaylarının Şüphelisi 5 Kişi Tutuklandı
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Hatay'ın Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 5 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasında evden hırsızlık, kablo hırsızlığı ve enkaz alanından malzeme çalma gibi suçlardan aranan şahıslar da bulunuyor.
Hatay'ın Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi 5 kişi tutuklandı.
Defne ilçesi Harbiye Egemenlik Caddesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarının şüphelileri H.Ç., M.S.A., L.L.A., İskenderun Çay Mahallesi'nde kablo hırsızlığı ve enkaz alanından hurda malzemelerin çalınması olaylarının şüphelisi F.Ö. ile Dörtyol'da hırsızlık suçundan aranan İ.T. adlı şahıslar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - HATAY