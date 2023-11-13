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Hatay'da Hırsızlık Olaylarının Şüphelisi 5 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Defne, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olan 5 kişi tutuklandı. Şüpheliler arasında evden hırsızlık, kablo hırsızlığı ve enkaz alanından malzeme çalma gibi suçlardan aranan şahıslar da bulunuyor.