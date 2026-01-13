Haberler

Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Hatay'da 8 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 8 yabancı uyruklu göçmen yakalanırken, 2 organizatör mahkemece tutuklandı. Emniyet müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda 8 göçmen yakalanırken, 2 organizatör mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede 10 Ocak'ta yapılan takip sonucunda Antakya-Belen yolunda 2 araç durduruldu. Yapılan kontrollerde 8 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen 2 organizatör tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp