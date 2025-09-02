Hatay'da Elektrik Tellerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Yangın, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Elektrik tellerinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan kısa sürede alevler yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin ve arazözlerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - HATAY

