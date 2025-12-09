Elektrik kontağından çıkan yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi

Hatay'da elektrik kontağından çıkan yangında alevlere teslim olarak yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Arsuz ilçesi Karağaç Şarkonak Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 3 katlı apartmanın en üst katı ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Kendi imkanlarıyla evi boşaltan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Merdiven yardımıyla camdan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi. - HATAY