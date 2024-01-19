Hatay'da dereye düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde dereye düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde dereye düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yavru köpek, dereye düştü. Bölge sakinlerinin Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru köpek, ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde kurtarılarak yaşam alanına bırakıldı. Yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY